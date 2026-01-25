Calcio serie C Ascoli - Perugia 1-1 | la diretta della partita

La partita di calcio di serie C tra Ascoli e Perugia si è conclusa con un punteggio di 1-1. Al 54', il Perugia ha pareggiato grazie a un gol di Dell'Orco, che ha sfruttato un corner di Manzari, ingannando il portiere Vitale. Di seguito, i dettagli della partita e le fasi salienti dell'incontro.

54' PAREGGIO DEL PERUGIA! Angolo di Manzari, Dell'Orco sfiora di quel tanto che basta per ingannare Vitale. Siamo sull'1-153' interessante ripartenza del Grifo con Tumbarello che serve Nepi, il tiro dell'attaccante è rimpallato in angolo52' Damiani serve sulla destra Oviszach che conclude tra le.

