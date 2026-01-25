bonus mamme 2026 come funziona e a quali altre misure si affianca

Il Bonus Mamme 2026 è un’agevolazione destinata alle lavoratrici madri, che può assumere la forma di un esonero contributivo o di un contributo monetario. Questa misura si inserisce nel quadro delle politiche a sostegno della genitorialità e si affianca ad altre iniziative volte a favorire il bilanciamento tra vita privata e lavoro. Di seguito, vengono illustrati i principali aspetti e le modalità di accesso.

Agevolazione economica rivolta alle lavoratrici madri, il bonus mamme 2026 è un esonero contributivo o contributo monetario, a seconda della misura a cui si ha intenzione di accedere. Lo scopo di questo strumento è quello di sostenere la genitorialità e l’occupazione femminile. Per quest’anno il legislatore ha previsto due misure diverse, che si differenziano sulla base del numero dei figli e della tipologia di contratto che le lavoratrici hanno sottoscritto. I genitori, poi, hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per dei periodi più lunghi. L’esonero contributivo per le lavoratrici madri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Nel 2026, le misure di sostegno alle famiglie si ampliano con nuovi bonus e agevolazioni.

Domanda Bonus mamme nel 2026: novità, integrazioni e cosa devono fare le lavoratrici per ottenerloAggiornata procedura di domanda per richiedere il Bonus per le mamme lavoratrici nel 2026. Ecco come funziona e cosa cambia. ticonsiglio.com

Nuovo Bonus mamme 2026, cosa cambia dopo il messaggio INPSIl Nuovo Bonus mamme viene aggiornato dall’INPS con il messaggio n. 147 del 15 gennaio 2026. Requisiti, scadenze e come presentare la domanda ... newsmondo.it

Bonus mamme 2025. Ho effettuato la domanda sul sito dell’INPS il 1/11/25, ma non sembra muoversi nulla. La domanda risulta presentata e nello stato di “verifica dei requisiti”. Potrei aver omesso qualche passaggio da fare al di fuori del sito inps Tutte le mi - facebook.com facebook

IMPORTANTE: Nuovo bonus mamme Entro il #31gennaio 2026 puoi presentare: domanda integrativa per i mesi non inclusi nella richiesta precedente domanda se hai maturato i requisiti dopo il 9/12/2025 (ma entro 31/12/2025). Scopri come fare x.com