Bolano ecco i cassonetti intelligenti Accessibili con tessera magnetica | L’avvio dalla metà di febbraio

A Bolano sono in arrivo i nuovi cassonetti intelligenti, progettati per migliorare la raccolta differenziata. Accessibili tramite tessera magnetica, questi contenitori rappresentano un passo avanti nella gestione dei rifiuti e nell’efficienza del servizio. L’installazione è prevista a partire dalla metà di febbraio, contribuendo a un servizio più organizzato e sostenibile per la comunità.

A Bolano arrivano i cassonetti intelligenti per favorire e implementare la raccolta differenziata dei rifiuti. Le nuove strutture, dislocate in quattro punti del territorio comunale e in grado di garantire ampia copertura, entreranno in funzione non appena sarà conclusa la distribuzione ai cittadini delle tessere magnetiche che garantiranno l’accesso al servizio. Le quattro postazioni dedicate al conferimento dei materiali riciclabili sono state ubicate a Bolano presso il campo sportivo Bertolotti (località Cavanon), a Montebello di Fondo, nel parcheggio dello stadio comunale Incerti di Ceparana, e in via Tinetto nella frazione di Canevella. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bolano, ecco i cassonetti intelligenti. Accessibili con tessera magnetica: "L’avvio dalla metà di febbraio" Leggi anche: Rifiuti, anche nella zona di via del Borghetto arrivano i cassonetti intelligenti Leggi anche: Presentati i "cassonetti intelligenti" per le nuove isole ecologiche del centro di Muggia Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Bolano, ecco i cassonetti intelligenti. Accessibili con tessera magnetica: L’avvio dalla metà di febbraio. Consigli di frazione al via. Bolano, ecco i nominatiA Bolano rinascono i Consigli di frazione. Nei giorni scorsi si è concluso l’iter per l’adesione dei cittadini ai parlamentini che si rapporteranno con l’amministrazione per la risoluzione di ... lanazione.it Ecco perché pagheremo nella Tari i troppi abiti usati. Dai cassonetti ai selezionatori, una lunga stradaRoma, 26 ottobre 2025 - Abiti usati, una marea. Cosa ci aspetta? Oggi il materiale si vende a 100-150 euro a tonnellata, quindi meno del costo della raccolta. Per i prossimi 12 mesi come minimo ... quotidiano.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.