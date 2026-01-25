Gli ascolti televisivi di sabato 24 gennaio 2026 mostrano una sfida tra Rai 1 e Canale 5 in prima serata. “The Voice Kids” si confronta con “C’è posta per te”, accompagnati anche da “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. Analizziamo i dati Auditel relativi alle principali trasmissioni, evidenziando le preferenze del pubblico in questa serata di intrattenimento.

Ascolti tv sabato 24 gennaio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ The Voice Kids ” contro “ C’è posta per te “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 24 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: The Voice Kids vs C’è posta per te Auditel ieri sera, 24 gennaio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “The Voice Kids” contro “C’è posta per te”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 24 gennaio 2026: The Voice Kids, C’è posta per te, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv 17 gennaio 2026: The Voice Kids, C’è posta per te, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelGli ascolti tv di sabato 17 gennaio 2026 mostrano una sfida tra Rai 1 e Canale 5 nel prime time.

Ascolti tv 10 gennaio 2026: The Voice Kids, C’è posta per te, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelGli ascolti tv di sabato 10 gennaio 2026 vedono una sfida tra Rai 1 e Canale 5 nel prime time.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Ascolti tv, Affari tuoi supera la Ruota che si annacqua (ma Gerry Scotti poi vince su Tali e quali) - Quarto grado sfiora le due cifre; Ascolti tv ieri venerdì 23 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, La Ruota dei Campioni e Quarto Grado; Ascolti tv ieri (23 gennaio): Gerry Scotti inarrestabile con la Ruota, Tali e Quali si conferma con numeri solidi; Ascolti tv venerdì 23 gennaio: chi ha vinto tra Orietta Berti (Tali e Quali) e Marcella Bella-Rita Pavone (La Ruota dei Campioni).

Ascolti tv ieri 24 gennaio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 24 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 24 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Ascolti tv ieri (23 gennaio): Gerry Scotti inarrestabile con la Ruota, Tali e Quali si conferma con numeri solidiTra show dilatati e pubblico frammentato, il venerdì sera conferma equilibri sempre più netti. La sfida tra Canale 5 e Rai 1 stavolta è in mano a Mediaset. libero.it

Ascolti tv giovedì 22 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo e Striscia la Notizia - facebook.com facebook

Ascolti tv ieri 22 gennaio 2026, il debutto di Striscia la Notizia in prima serata, nell'Access Prime Time sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi x.com