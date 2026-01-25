Anteprima Nozze da Sogno a Palazzo della Borsa | due giorni dedicati al mondo del wedding

L’anteprima “Nozze da Sogno” a Palazzo della Borsa, a Genova, torna nel 2026 con due giornate dedicate al settore wedding. L’evento si svolge nello storico palazzo genovese, simbolo di tradizione e professionalità, e offre l’opportunità di conoscere i principali professionisti del settore in Liguria. L’appuntamento è sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, in un contesto che unisce eleganza e competenza.

Anche nel 2026 torna a Genova l'anteprima invernale di "Nozze da Sogno". Nel più prestigioso e storico palazzo genovese dedicato storicamente al mondo del lavoro e del commercio, si incontra il meglio dei professionisti del wedding in Liguria: sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio due giorni.

