Un uomo albanese è stato denunciato a Tolentino per un furto avvenuto in una casa di contrada Calcavenaccio. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’individuazione e al fermo del presunto responsabile, segnando un ulteriore episodio di criminalità nella zona. La vicenda evidenzia l’attenzione delle autorità nel contrastare i reati e garantire la sicurezza della comunità locale.

Tolentino, 25 gennaio 2026 – Ancora furto a Tolentino. Ma questa volta è stato fermato e individuato un uomo, ritenuto responsabile di un colpo in abitazione messo a segno in contrada Calcavenaccio. Nella serata di ieri, i militari del nucleo operativo e radiomobile di Tolentino, con la collaborazione dei colleghi di stazione, hanno denunciato alla procura un albanese di 33 anni, senza fissa dimora, incensurato, irregolare sul territorio nazionale. Intorno alle 19 è arrivata alla centrale operativa la segnalazione di una 64enne e subito è scattato l’intervento delle pattuglie. Dagli accertamenti effettuati sul posto è emerso che ignoti, dopo aver oscurato l’illuminazione esterna, si sono introdotti all’interno dell’appartamento mediante effrazione di una porta laterale, asportando alcuni oggetti in rame (nonostante fosse partito l’allarme). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancora ladri in azione, denunciato un albanese

