Ecco le pagelle della sedicesima puntata di Amici, andata in onda il 25 gennaio. La puntata, anche in versione ridotta, ha visto protagonisti artisti come Celentano, valutato con un 9, e Nina Zilli, con un 8. Opi Innesto si distingue con un 7, confermando l'interesse verso le performances del talent show di Canale 5. Di seguito, le valutazioni e i principali momenti della serata.

Nuovo appuntamento con Amici: la puntata del 25 gennaio del celebre talent show di Canale 5 non risparmia sorprese nemmeno in versione ridotta. Con il serale ormai alle porte, la gara si fa sempre più serrata: tra nuovi ingressi, sfide e una piccola parentesi dedicata al gossip, Maria De Filippi ha regalato al suo pubblico una domenica di grande intrattenimento. La gara e la competenza dei giudici (Voto 8). Torna la giuria esterna e la gara decolla: da un lato Garrison e Fabrizio Mainini, dall’altro Ninza Zilli e Adriano Pennino, forniscoi e giudizi puntuali e precisi al margine di ogni esibizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici, le pagelle della sedicesima puntata: Celentano protagonista (9), Opi innamorato (7), Nina Zilli una di noi (8)

