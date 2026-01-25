Al Coroneo in dieci in una cella caccia alle cimici e sovraffollamento | serve un nuovo carcere

Il carcere di Coroneo si trova in condizioni di sovraffollamento e carenza di spazi adeguati, come evidenziato dal Garante regionale dei detenuti Enrico Sbriglia dopo la visita del 23 gennaio. La situazione, descritta come mortificante, evidenzia la necessità di un intervento strutturale urgente, incluso l’istituzione di un nuovo istituto penitenziario, per garantire condizioni più dignitose e rispettose dei diritti dei detenuti.

Scrive di “condizioni non poche volte mortificanti” all'interno del Coroneo il Garante regionale dei detenuti Enrico Sbriglia, dopo la visita in delegazione di ieri, 23 gennaio, per fare il punto della situazione. La serie di problematiche riscontrate non lascia uscita: “A Trieste si impone la.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Leggi anche: Nordio: “I suicidi in carcere? Non sono legati al sovraffollamento, che anzi li frena perché è una forma di controllo”

Leggi anche: Esplode una rissa in carcere: sovraffollamento oltre i limiti

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Al Coroneo in dieci in una cella, caccia alle cimici e sovraffollamento: serve un nuovo carcereA dirlo è il Garante regionale dei detenuti Enrico Sbriglia, dopo la visita di ieri, 23 gennaio. Le condizioni di sovraffollamento e i numerosi problemi, anche sistemici, sembrano essere all'estremo. triesteprima.it

CANOCE a 9.90 € CAPEROZZOLI GROSSI a 9.90 € ORATE nostrane a 9.90€ CAPESANTE a 9.90€ ...a Trieste via Coroneo 12 0402470089 x.com

Anche oggi disponibile sul nostro banco la doppia OFFERTA : CAPEROZZOLI GROSSI a 9.90 € ( minimo 1 kg ) CAPESANTE a 9.90 € ( ve le puliamo pronte per esser cucinate ) 0402470089 3494508773 Via Coroneo 12 - facebook.com facebook