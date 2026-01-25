Un giovane di 21 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri di Lugo dopo aver lasciato il pronto soccorso senza autorizzazione. L’intervento è stato necessario per rintracciare e fermare l’individuo nel centro della città della Bassa Romagna, in conformità alle procedure di sicurezza e controllo delle misure restrittive.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno arrestato un ventunenne magrebino, evaso dagli arresti domiciliari e rintracciato nel centro abitato della cittadina della Bassa Romagna, dopo aver abbandonato arbitrariamente il pronto soccorso di Lugo. Tutto si è svolto nel pomeriggio di giovedì quando la Centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di Lugo ha inviato due pattuglie dell’Arma in supporto a un’autombulanza del 118, intervenuta per prestare soccorso a un ragazzo esagitato. Il giovane, trasportato al pronto soccorso di Lugo per cure è stato identificato in soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ai domiciliari, evade dal pronto soccorso. Ventunenne finisce in manette

Leggi anche: Evade dai domiciliari e in casa nascondeva dell'hashish: finisce ancora in manette

Evade dai domiciliari e poi scappa dal pronto soccorso, la fuga del malvivente interrotta dai carabinieriUn giovane marocchino di 21 anni, sotto misura degli arresti domiciliari, ha tentato di allontanarsi dal pronto soccorso dopo essere stato portato lì per motivi sanitari.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Evade dai domiciliari e fugge dal pronto soccorso: arrestato 21enne a Lugo; Ai domiciliari, evade dal pronto soccorso. Ventunenne finisce in manette; Evade quattro volte dai domiciliari in due settimane: condannato; Evade dai domiciliari e rapina un supermercato: arrestato 36enne nel Pavese.

Ai domiciliari, evade dal pronto soccorso. Ventunenne finisce in manetteI carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno arrestato un ventunenne magrebino, evaso dagli arresti domiciliari e rintracciato nel centro abitato della cittadina dell ... ilrestodelcarlino.it

Calabria, evade dai domiciliari: arrestato dalla PoliziaÈ stato arrestato dalla Polizia di Stato un uomo di 48 anni per evasione dagli arresti domiciliari. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza ... zoom24.it

#Cronaca Varcaturo: evade dai domiciliari e viene sorpreso con un’arma e la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un soggetto facebook

Evade dai domiciliari per pulire una barca, sessantenne arrestato dai carabinieri x.com