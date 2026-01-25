Affari Tuoi ecco perché Herbert Ballerina è sparito

Negli ultimi giorni, Affari Tuoi su Rai1 ha attirato attenzione per l’assenza improvvisa di Herbert Ballerina, figura nota come spalla comica di Stefano De Martino. La sua assenza ha suscitato curiosità tra il pubblico e i fan del programma, lasciando spazio a diverse ipotesi. In questo articolo, analizzeremo i motivi di questa sparizione e il suo impatto sulla trasmissione.

Negli ultimi giorni, Affari Tuoi su Rai1 è finito al centro delle chiacchiere televisive per l’improvvisa assenza di Herbert Ballerina, la spalla comica fissa di Stefano De Martino e uno dei personaggi più amati del game show. Con le sue gag surreali, nonsense e imprevedibili, Herbert era diventato in pochi mesi un elemento indispensabile, capace di spezzare il ritmo del gioco e conquistare il pubblico in studio e a casa.La sua scomparsa è stata notata subito, soprattutto in una puntata chiave: la prima dopo la morte del padre di De Martino. Nessuna battuta fuori copione, nessuna comparsa folle: al suo posto, inizialmente, solo un cartonato con la sua immagine e la scritta “Torno subito”, una trovata ironica della produzione che ha divertito ma alimentato la curiosità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

