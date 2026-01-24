Il dibattito sulla violenza contro le donne continua a suscitare opinioni contrastanti tra le forze politiche italiane. Recentemente, la posizione del Pd ha suscitato interrogativi, in quanto ha chiesto un abbassamento delle pene, generando discussioni sulle strategie più efficaci per contrastare questa problematica. La questione rimane complessa e richiede un'analisi approfondita delle proposte e delle priorità di ogni partito.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “A leggere il Pd viene da chiedersi il perché di tanta schizofrenia politica: è il Pd ad aver chiesto un abbassamento delle pene. A provarlo lo stenografico del Senato, da cui si evincono le posizioni di chi ieri chiedeva una cosa e oggi invece attacca proprio sullo stesso tema. Una schizofrenia politica assurda e inaccettabile su un tema che richiederebbe non propaganda ma serietà e rispetto. La violenza sessuale non può diventare terreno di mistificazione politica”. Lo dichiara la deputata della Lega e capogruppo in commissione Giustizia Ingrid Bisa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Violenza su donne: Bisa (Lega), da Pd schizofrenia politica'

