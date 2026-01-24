Un altro risveglio imbiancato per i comuni di montagna e collina piacentina | allerta per altre 24 ore

Nella zona di Piacenza, in particolare nei comuni di montagna e collina, si sono registrate nuove nevicate tra la notte del 23 e 24 gennaio. L’evento, previsto dalle previsioni meteo, ha interessato rilievi e aree collinari, portando ancora una volta un velo di neve su alcune località. È in corso un’allerta prolungata di 24 ore, che richiede attenzione da parte dei residenti e delle autorità locali.

Un altro risveglio imbiancato per i comuni di montagna e collina piacentina. Da Cerignale a Pianello, su rilievi e colline del territorio provinciale nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, ha fatto nuovamente comparsa, come annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Piene dei fiumi e frane, scatta l’allerta arancione per collina e montagna piacentina Leggi anche: Un risveglio imbiancato: l'aria dell'Artico porta la prima neve in collina Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Risveglio imbiancato in diverse zone del Trentino (FOTO). Vigili del fuoco al lavoro nella notte per auto bloccate dalla neve, in arrivo un nuovo peggioramento; La neve rigenera i campi. Una risorsa autentica, nemica dei parassiti e riserva idrica preziosa. Risveglio imbiancato in diverse zone del Trentino (FOTO). Vigili del fuoco al lavoro nella notte per auto bloccate dalla neve, in arrivo un nuovo peggioramentoTRENTO. Risveglio imbiancato in diverse zone del Trentino quest'oggi. Come da previsioni, infatti, a partire dalla tarda serata di ieri è arrivata la neve. In Valsugana da Levico a Caldonazzo e in alt ... ildolomiti.it Neve nell’entroterra ligure, risveglio imbiancato tra Scrivia, Stura e AvetoFiocchi a bassa quota nelle aree in allerta gialla. Nessun disagio rilevante, ma attenzione al gelicidio e al nuovo peggioramento atteso nel pomeriggio ... genovatoday.it Venerdì 23 gennaio h 18 Teatro della Sapienza Via della Cupa 52 Vi aspettiamo per il secondo incontro sulla Storia del Teatro curato dal talentuoso e competente regista Biselli. Imperdibile il tema che verterà fra l’altro sul risveglio del teatro nel '500 e il '600 e - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.