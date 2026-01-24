Le ultime notizie indicano poche variazioni rispetto alla formazione vista all’“Lotti”. La squadra che domani affronterà lo Scandicci dovrebbe confermare la maggior parte dei giocatori, cercando di migliorare la prestazione dopo l’ultima partita a Poggibonsi. Nessuna novità rilevante è prevista, con l’obiettivo di affrontare la gara con la concentrazione necessaria per ottenere un risultato positivo.

Non dovrebbero esserci novità significative nella squadra che domani affronterà lo Scandicci per tentare di riscattare la figuraccia del secondo tempo di Poggibonsi. Tutti a disposizione infatti i bianconeri (a meno di imprevisti dell’ultimo momento) e nessuno squalificato. Potrebbe vedersi qualche faccia nuova rispetto a sei giorni fa anche se resta difficile, conoscendo Bellazzini, pensare a stravolgimenti. Sicuramente non ci saranno in difesa dove sui quattro centrali rimasti (oltre al 2007 Calamai ) come al solito starà fuori Cavallari, incredibilmente penalizzato nell’utilizzo dopo due stagioni giocate sempre da titolare o quasi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ultimissime. Poche variazioni rispetto all’undici visto al ‘Lotti’

Antonio Conte cambia la formazione rispetto al Verona: l’undici per l’InterA due giorni dalla partita tra Inter e Napoli, si delineano le possibili scelte di formazione di Antonio Conte.

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Chivu ne cambia 7 rispetto al Genoa e ha scelto gli eventuali rigoristi. Carlos Augusto rinnova?

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Tutti fermi Europa compresaSono trascorsi quattro mesi, un terzo del mercato auto annuale. Poche cose cambiano, le caratteristiche centrali del mercato, ovvero dell’offerta e della domanda registrano poche variazioni rispetto ... tuttosport.com

#JoaoMario resta o va via Le ultimissime sul portoghese - facebook.com facebook