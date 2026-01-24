Traffico Roma del 24-01-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma alle 19:30 del 24 gennaio 2026 si presenta leggero, principalmente a causa del maltempo legato a una perturbazione atlantica. La pioggia e le nevicate sui rilievi influenzano la circolazione, richiedendo maggiore attenzione alla guida. Alcune strade sono temporaneamente chiuse o con traffico alternato. Anche i servizi ferroviari registrano disagi nel fine settimana, con interruzioni e servizi sostitutivi in alcune tratte.

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine complice Naturalmente il maltempo era pioggia maltempo legato ad una perturbazione di origine Atlantica che sta interessando la nostra regione è un ulteriore invito la massima cautela nella guida non si esclude Inoltre qualche nevicata sui rilievi dei Monti volsini su quelli del Reatino naturalmente sui Monti ernici Simbruini sul fronte della transitabilità XII Municipio da segnalare che via del fornetto è transitabile a Samsung alternato in corrispondenza di via Gregorio Ricci curbastro ancora chiusa invece al della Vittoria via Edmondo De Amicis tra il Piazzale dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia e parliamo ora di trasporto ferroviario perché il fine settimana sarà caratterizzato da non pochi disagi per chi si sposta in treno verso il nord Italia la causa alcuni lavori nel nodo ferroviario di Firenze bene dalle 15 di oggi fino alle ore 15 di domenica 25 gennaio la circolazione dei treni sarà interrotta tra le stazioni di Firenze Rifredi e di Firenze Campo di Marte coinvolti i treni regionali convogli a media lunga percorrenza i treni dell'alta velocità previsto un servizio di autobus sostitutivi maggiori informazioni su questa notizia sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 19:30Alle ore 19:30 del 1 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta code lungo l'intero anello del raccordo anulare, a causa di un incidente.

Traffico Roma del 19-01-2026 ore 19:30Il traffico a Roma il 19 gennaio 2026 alle ore 19:30 presenta congestioni nelle carreggiate interne tra Nomentana e Casilina, e tra Fiumicino e via Aurelia Sud.

