Sant' Osvaldo celebra la sua lunga e sorprendente storia di 400 anni

Sant'Osvaldo, quartiere con una storia di oltre 400 anni, si presenta attraverso il libro di Michela Bonan, autrice e narratrice di questa lunga tradizione. L’opera offre una prospettiva inedita sulla zona, evidenziando eventi e aspetti significativi che hanno contribuito a definire il carattere del quartiere. Un’occasione per conoscere meglio la storia di Sant'Osvaldo e il suo patrimonio culturale, presentato con chiarezza e rispetto.

Il genio essenziale di Osvaldo Cavandoli sbarca a Trani: oggi al Circolo Dino Risi si celebra il mito de La Linea. Cima Sappada celebra il patrono Sant'OsvaldoSAPPADA - Cima Sappada celebra il suo patrono, Sant'Osvaldo, in modo solenne. A lui è dedicata la chiesetta, con cimitero annesso, che accoglie da sempre le persone del borgo di Zepodn, come in ... ilgazzettino.it Sauris celebra i 500 anni della pala d'altare con il patrono Sant'OsvaldoIl capolavoro rinascimentale realizzato da Michael Parth, originario di Brunico, rappresenta al centro il patrono Osvaldo tra i santi Pietro e Paolo Sauris festeggia il 5 agosto il proprio patrono: ... rainews.it (Stefania Santoni) Ci sono luoghi in cui le parole non sono solo suoni o segni sulla carta, ma diventano gesti, presenze, responsabilità. Domenica 25 gennaio alle 17.30, nella Chiesa di Sant'Osvaldo a Rovereto, Officina Comune – in collaborazione con Pace

