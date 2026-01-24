Responsabilità? Prima ancora c’è l’opportunità

L'episodio di Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, coinvolto in un’indagine per maltrattamenti, evidenzia come la responsabilità politica vada oltre le singole azioni. La revoca delle dimissioni e il dibattito sul senso di responsabilità rappresentano un momento di riflessione per la comunità. La crisi politica conseguente ha portato alla fine dell’attuale amministrazione, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra impegno pubblico e rispetto delle istituzioni.

La revoca delle dimissioni da parte di Mattia Missiroli, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti nei confronti della moglie; la tenacia nel difendere il ruolo pubblico di primo cittadino; il richiamo al «senso di responsabilità», ma cosa intendiamo con «responsabilità»?; e, infine, la conseguente deflagrazione del consiglio comunale e della maggioranza trainata Pd che ha sancito la fine dell’attuale consiglio comunale e – dunque – di Missiroli-sindaco: sono tutti questi gli elementi di un trauma di norma non difficilmente superabile per una comunità. Trauma nel senso di perforamento, trafittura, ferita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Responsabilità dei sindaci e questioni irrisolte

