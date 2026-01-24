Quando si gioca Sinner-Darderi? Giorno di pausa cruciale per ritrovare brillantezza

Il match tra Jannik Sinner e Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open 2026 si svolgerà in un giorno di pausa importante, offrendo ai tennisti l'opportunità di recuperare energie. Questa sfida rappresenta un momento significativo nel percorso di entrambi, con l’obiettivo di avanzare nel torneo e consolidare la propria crescita nel circuito internazionale. La partita è attesa come un derby italiano che può rivelarsi decisivo nel prosieguo del torneo.

Jannik Sinner e Luciano Darderi si affronteranno negli ottavi di finale degli Australian Open 2026 dando vita a un derby tricolore dal sapore speciale. Per l’italo-argentino si tratta di un traguardo di grande prestigio: fino alla scorsa stagione aveva spesso faticato a trovare continuità sul cemento, mentre a Melbourne sta mostrando un rendimento solido e convincente. Lo conferma la vittoria contro un giocatore affidabile come il russo Karen Khachanov. Ora, però, lo attende una sfida di ben altro spessore contro il due volte campione del torneo, che arriva all’appuntamento con qualche punto interrogativo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sinner, quando gioca contro Spizzirri? Orario e dove vedere in tv il terzo turno degli Australian Open. In campo pure Musetti e Darderi

