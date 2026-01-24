Arezzo si conferma come culla di talenti e radici profonde, anche in un contesto internazionale. Lorenzo prende le redini di Versace, mentre Giulio guida Luna Rossa, dimostrando come la città continui a essere un punto di riferimento per nuove generazioni di professionisti. Un esempio di continuità e innovazione che mantiene vivo il legame tra tradizione e futuro, nel rispetto delle proprie origini.

Arezzo, 24 gennaio 2026 – Arezzo resta nel cuore e nelle radici, anche quando il palcoscenico è globale. È da qui, dalla città che ha visto nascere la storia imprenditoriale di Patrizio Bertelli, che oggi si proietta il futuro del Gruppo Prada, sempre più affidato alla n uova generazione della famiglia. Lorenzo e Giulio Bertelli, figli di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, rappresentano due traiettorie diverse ma complementari di una stessa visione: strategia, identità italiana e ambizione internazionale. I due fratelli da bambini insieme ai genitori Patrizio Bertelli e Miuccia Prada in una foto di diversi anni fa quando erano piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prada cambia generazione: Lorenzo comanda Versace, Giulio timona Luna Rossa

