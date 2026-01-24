A Pavia, il canile abusivo situato sulle risaie sarà presto demolito, in seguito all’ordinanza emessa il 24 gennaio 2026. Dopo le segnalazioni degli animalisti e le verifiche delle autorità, si conferma l’intervento per rimuovere una struttura non autorizzata, garantendo il rispetto delle normative e delle norme di sicurezza. La decisione rappresenta un passo importante per la tutela degli animali e del territorio.

Pavia, 24 gennaio 2026 – A poco meno di un anno dalle d enunce degli animalisti, è arrivata l’ordinanza di abbattimento per il canile abusivo di Pavia. Canile abusivo alla periferia di Pavia La struttura fatiscente che si trova in via San Giovanni Bosco, vicino alla vecchia sede di A2E, in un’area destinata a risaie, dovrà essere smantellata entro 90 giorni e i cani saranno sistemati finalmente in luoghi idonei. Lo prevede un’ordinanza del Comune di Pavia emessa dopo diversi sopralluoghi effettuati da Ats e polizia locale durante i quali è stata accertata la veridicità di quanto sosteneva l’associazione Animal law che in aprile aveva lanciato l’allarme per denunciare le terribili condizioni di vita degli animali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, il canile abusivo costruito sulle risaie sarà abbattuto

Leggi anche: Scoperto canile abusivo all'interno di un'abitazione: scatta il sequestro

Leggi anche: Melito, aree pubbliche trasformate in canile abusivo: scatta il sequestro nella 219

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Pavia, il canile abusivo costruito sulle risaie sarà abbattutoUn'ordinanza del Comune ordina la demolizione della struttura e la sistemazione degli animali in luoghi idonei. Soddisfatta l’associazione animalista che presentò la denuncia: Siamo riusciti a risolv ... ilgiorno.it

Code Ribelli.. Christopher Phillips · The Sound Of Silence. LEO/LEON Prov di Pavia: LEO/LEON trovato vicino al Canile comunale dove si aggirava nella disperata ricerca di un po’di cibo sfinito dalla fame e dalla sete. Una volta scampato alla morte è st - facebook.com facebook