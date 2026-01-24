Domenica 25 gennaio 2026 alle 17:15 si disputa Paris FC-Angers, incontro valido per la giornata di campionato. Dopo aver eliminato il PSG in coppa e ottenuto una vittoria importante a Nantes, il Paris FC affronta in casa l’Angers di Dujeux. In questa guida troverai formazioni, quote e pronostici aggiornati per seguire al meglio questa sfida.

Il Paris FC di Gilli dopo aver eliminato i più noti cugini del PSG in coppa di Francia e vinto a Nantes uno scontro diretto fondamentale per la salvezza torna in casa per affrontare l’Angers di Dujeux. I Parisiens hanno trovato il colpaccio allo stade de la Beaujoire con il gol nel finale di gara di Koleosho per quella che è la terza vittoria stagionale in trasferta.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris FC-Angers (domenica 25 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Paris FC-Angers (domenica 25 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiDomenica 25 gennaio 2026 alle ore 17:15 si disputa l’incontro tra Paris FC e Angers.

Nantes-Paris FC (domenica 18 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici, convocatiDomenica 18 gennaio 2026 alle 17:15 si disputa il match tra Nantes e Paris FC, valido per il diciottesimo turno di Ligue 1.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Paris FC-Angers streaming gratis: formazioni e diretta tv live della partita; Paris FC v Angers: hosts seek momentum, visitors aim to halt slide; Real Madrid in crisi e brutta figura Psg, in vista del derby di Manchester; Cocciaretto, festa a Hobart: battuta Jovic, secondo titolo in carriera.

Paris FC-Angers streaming gratis: formazioni e diretta tv live della partitaLo streaming gratis della gara di campionato Paris FC-Angers: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com

Pronostico Paris FC vs Angers – 25 Gennaio 2026Alle ore 17:15 del 25 Gennaio 2026, lo Stadio Jean Bouin ospita la sfida di Ligue 1 tra Paris FC e Angers. Un incrocio che può incidere sulla zona centrale ... news-sports.it

10° Paris - Alger - Dakar Equipaggio Sorghini - Bardini Chi avesse foto di questo equipaggio, sarebbero molto gradite. Grazie facebook