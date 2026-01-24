Non voglio niente di più | ecco il nuovo singolo dei Ferrinis che sfida la retorica del disagio

Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale diretto da Samuele Apperti, che rafforza visivamente il tema della scelta di restare dove si è deciso di stare Con “Non Voglio Niente Di Più”, primo singolo del 2026, i Ferrinis aprono un nuovo capitolo del loro percorso artistico scegliendo di sottrarsi alla retorica della sofferenza come misura di autenticità nel pop contemporaneo. Il duo forlivese, composto dai fratelli Maicol e Mattia Ferrini, propone un brano che mette al centro l’appagamento come gesto consapevole, in contrasto con una narrazione musicale spesso fondata sull’esposizione continua del disagio.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Si può fare musica senza soffrire? I Ferrinis rispondono con “Non Voglio Niente Di Più”I Ferrinis affrontano il tema della musica come mezzo di espressione e benessere in un contesto quotidiano spesso ripetitivo.

