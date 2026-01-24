Lorenzo Musetti ricorda le sue origini, paragonando il suo talento a quello di sua madre, mentre Darderi esprime entusiasmo per la sfida con Jannik. Lorenzo si mostra soddisfatto della preparazione alla maratona, anche se ammette che alcune battute non sono andate come sperava. Queste testimonianze riflettono la determinazione e il percorso di crescita dei giovani atleti italiani nel mondo dello sport.

Lorenzo Musetti se l'era posto come obiettivo per questa prima settimana dello Slam australiano: "La stagione di preparazione è andata molto bene, a Melbourne spero di raggiungere la seconda settimana, visto che non ci sono mai riuscito". Missione, almeno la prima missione è compiuta. C'è voluta una maratona di quattro ore e 27 per superare il ceco Tomas Machac e conquistare gli ottavi di finale. Una partita iniziata male, con tanto nervosismo, i soliti monologhi, il servizio che non entra e poi, come spesso accade, ecco che tutto comincia a girare, i pezzi del puzzle artistico di Muso si compongono e lui va che è una meraviglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Musetti: "All'inizio servivo come mia mamma...". Darderi: "Che regalo la sfida con Jannik"

