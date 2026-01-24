Moviola Fiorentina Cagliari | proteste viola per un rigore non dato a Piccoli Gli episodi dubbi del match la direzione di Guida…

La partita tra Fiorentina e Cagliari, valida per la 22ª giornata di Serie A 202526, è stata caratterizzata da alcuni episodi controversi. La direzione di Marco Guida ha suscitato proteste da parte dei tifosi viola, in particolare riguardo a un rigore non concesso a Piccoli. Di seguito, analizziamo gli episodi dubbi e gli aspetti principali della gara.

Torino, Baroni confermato e squadra in ritiro. Cos’è successo dopo il Como Giovane Napoli, ufficiale l’acquisto dell’ex attaccante del Verona! Il comunicato dei partenopei. Conte lo schiera subito con la Juve? Moviola Fiorentina Cagliari: proteste viola per un rigore non dato a Piccoli. Gli episodi dubbi del match, la direzione di Guida. Formazioni ufficiali Lecce Lazio: le scelte di Di Francesco e Sarri per il match del Via del Mare. Novità importanti Torino, Vlasic in conferenza post Como: «Chiedo scusa ai tifosi». Poi la conferma sul ritiro Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Cremonese, la lettera d’addio di Vazquez: «Vi lascio con la certezza che custodirò nel mio cuore i colori grigiorossi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Fiorentina Cagliari: proteste viola per un rigore non dato a Piccoli. Gli episodi dubbi del match, la direzione di Guida… Moviola Fiorentina Milan: furia Allegri, espulso Vanoli. Mirino su un rigore non dato…Gli episodi dubbi del matchAnalisi degli episodi più discussi della moviola Fiorentina-Milan, match della 20ª giornata di Serie A 202526. Leggi anche: Moviola Juve Cagliari LIVE: gli episodi dubbi del match Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Moviola Como-Milan, rigore per i rossoneri: Kempf interviene su Rabiot, Fabregas chiede un fallo precedente; Classifica senza errori arbitrali: la moviola della Serie A. Bologna-Fiorentina, moviola: messaggio moglie Commisso, dubbi su gol annullato e quello concesso dal Var, un rigore negatoLa prova dell’arbitro romano Daniele Doveri al Dall’Ara nel match della 21esima giornata di serie A Bologna-Fiorentina analizzata al microscopio dall’esperto di Dazn Luca Marelli, la moviola ... sport.virgilio.it Moviola di Inter Fiorentina/ Proteste nerazzurre per un rigore non concesso (30 ottobre 2025)La moviola di Inter Fiorentina cercherà di analizzare gli episodi dubbi della gara, in particolare il rigore non concesso ai nerazzurri Moviola di Inter Fiorentina, il rigore non fischiato su Esposito ... ilsussidiario.net La #moviola di #BolognaFiorentina: partita difficile per #Doveri e per i suoi assistenti, che in due occasioni chiave vengono salvati dal #Var - facebook.com facebook Moviola #BolognaFiorentina Gli episodi del match x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.