Morte di Daniele Caratti dall’arresto del giovane che guidava alle condizioni degli altri ragazzi | le ultime informazioni

Ecco le ultime notizie sulla tragica morte di Daniele Caratti, a seguito dell’incidente avvenuto a Niardo. Dalle prime informazioni, si descrivono le condizioni dei giovani coinvolti e i dettagli dell’arresto del conducente. La scena, lunga via Brendibusio, si è presentata ai soccorritori come un episodio particolarmente grave. Qui di seguito, i fatti più recenti e le risposte fornite dalle autorità.

È una scena drammatica quella che si presenta ai primi soccorritori arrivati a Niardo, lungo via Brendibusio, pochi istanti dopo il terribile schianto. Da una parte i sanitari del 118 che combattono contro il tempo, provando disperatamente a strappare alla morte Daniele Luigi Caratti, 27 anni. Morte di Daniele Caratti, dall'arresto del giovane che guidava alle condizioni degli altri ragazzi: le ultime informazioni. Il giovane di 26 anni arrestato perché positivo ai cannabinoidi e per aver aggredito i carabinieri. Due ragazzi in prognosi riservata in ospedale.

