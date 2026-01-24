Monti Lepini | Non un problema da gestire ma una risorsa da valorizzare

Monti Lepini rappresenta un patrimonio di valore, che richiede investimenti mirati e servizi adeguati per svilupparsi al meglio. È importante favorire infrastrutture moderne e sostenibili, affinché questa area possa valorizzare le sue risorse e crescere in modo equilibrato. Solo attraverso un impegno condiviso si può trasformare questa regione in una risorsa per il territorio e i suoi abitanti.

L'intervento del sindaco di Sezze Lucidi che chiede infrastrutture adeguate, servizi moderni, sostegno alle imprese, valorizzazione del patrimonio: "E' un territorio troppo spesso lasciato ai margini" Un territorio che necessita di investimenti, di infrastrutture e servizi moderni, e che non deve essere lasciato ai margini. E' il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, a richiamare l'attenzione sul ruolo strategico dei Monti Lepini e sulle criticità che ancora oggi ne limitano crescita e opportunità. Imprimo cittadino rivolge un appello "a rimettere i territori interni della provincia di Latina al centro delle scelte di sviluppo, superando una narrazione considerata ormai superata e puntando su infrastrutture, servizi essenziali e qualità della vita". Monti Lepini, il sindaco di Sezze Lucidi: Servono investimenti, basta stare ai marginiIl sindaco di Sezze Lidano Lucidi chiede di rimettere i Monti Lepini e i territori interni della provincia di Latina al centro delle politiche di sviluppo: infrastrutture, servizi moderni e qualità de ... Scontro sulla Monti Lepini, altro appello per l'incrocio non illuminatoA lanciare l'allarme, dopo l'ennesimo incidente, è il Centro Ginnastica Pontino, che denuncia una situazione di potenziale pericolo costante. Oggi per la Rubrica "Itinerari Dei Lepini" Vi portiamo sull'Alta Via dei Monti Lepini 3 giorni lungo la cresta, da Campo di Segni a Morolo. Un attraversamento continuo, fisico e silenzioso, in una catena montuosa ancora poco frequentata ma ricchissima di ca

