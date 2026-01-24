Madonna del Fuoco al via la Novena | il programma completo fino alla festa del patrono

La Novena e la Festa della Madonna del Fuoco, patrona della Diocesi di Forlì-Bertinoro, sono eventi di grande tradizione che si svolgono nel mese di gennaio. Questo periodo di preghiera e celebrazioni si estende fino all’1 febbraio, con momenti solenni in Cattedrale e iniziative che coinvolgono la comunità locale. Di seguito il programma completo degli appuntamenti, che segnano un momento importante per la città.

Prende il via la Novena e la Festa della Madonna del Fuoco, patrona della Diocesi di Forlì-Bertinoro, che accompagnerà la città fino all'1 febbraio, con le celebrazioni solenni in Cattedrale che culmineranno nei giorni successivi. La Novena sarà predicata da don Paolo Negrini, direttore.

