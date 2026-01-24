Le prime pagine di oggi affrontano temi di attualità internazionale, tra cui il dialogo tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, e le diverse posizioni politiche di Meloni e Merz. Viene inoltre riportata la recente scarcerazione del proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana. Un quadro sintetico degli eventi principali per comprendere le dinamiche in corso a livello globale e locale.

Il primo incontro tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, le affinità tra Meloni e Merz e la scarcerazione del proprietario del Le Constellation di Crans-Montana Su diversi giornali la notizia a cui viene data maggiore evidenza è l’incontro tra le delegazioni di Russia, Stati Uniti e Ucraina ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti: è il primo in cui si incontrano tutte insieme, è cominciato venerdì e andrà avanti probabilmente fino a domenica. Si parla molto anche dell’incontro tra la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, da cui è emersa una certa affinità di vedute tra i due. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le prime pagine di oggi

Le prime pagine di oggiLe notizie di oggi includono le dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia e i suoi sostenitori, il grave episodio di un ragazzo accoltellato a La Spezia, e le recenti tensioni legate alle proteste in Iran.

Le prime pagine di oggiLe prime pagine di oggi trattano i recenti dazi statunitensi imposti sui paesi europei, le manifestazioni in Danimarca e Groenlandia, e la scomparsa di Rocco Commisso.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

RASSEGNA STAMPA 8 GENNAIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 gennaio: la rassegna stampa; Le prime pagine di martedì 20 gennaio 2026; Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di venerdì 23 gennaio; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 gennaio: la rassegna stampa.

Le prime pagine di sabato 24 gennaio 2026Meloni: 'Spero nel Nobel a Trump'; Ue-Nato, patto Meloni-Merz e Vergogna Svizzera, Moretti torna libero: i titoli dei principali quotidiani del Paese ... dire.it

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 24 gennaio 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali ... msn.com

Accadde Oggi. Le prime pagine delle notizie più importanti dal 1988 a oggi. #CiociariaOggi #AccaddeOggi #PrimePagine - facebook.com facebook

Buongiorno con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 23 gennaio x.com