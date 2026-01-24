Le prime pagine di oggi

Da ilpost.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prime pagine di oggi affrontano temi di attualità internazionale, tra cui il dialogo tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, e le diverse posizioni politiche di Meloni e Merz. Viene inoltre riportata la recente scarcerazione del proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana. Un quadro sintetico degli eventi principali per comprendere le dinamiche in corso a livello globale e locale.

Il primo incontro tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, le affinità tra Meloni e Merz e la scarcerazione del proprietario del Le Constellation di Crans-Montana Su diversi giornali la notizia a cui viene data maggiore evidenza è l’incontro tra le delegazioni di Russia, Stati Uniti e Ucraina ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti: è il primo in cui si incontrano tutte insieme, è cominciato venerdì e andrà avanti probabilmente fino a domenica. Si parla molto anche dell’incontro tra la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, da cui è emersa una certa affinità di vedute tra i due. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Le prime pagine di oggiLe notizie di oggi includono le dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia e i suoi sostenitori, il grave episodio di un ragazzo accoltellato a La Spezia, e le recenti tensioni legate alle proteste in Iran.

Le prime pagine di oggiLe prime pagine di oggi trattano i recenti dazi statunitensi imposti sui paesi europei, le manifestazioni in Danimarca e Groenlandia, e la scomparsa di Rocco Commisso.

