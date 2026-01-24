La Shoah vista da Lerner | Non solo celebrazioni Chiediamoci ’perché’

Gad Lerner, giornalista e saggista, da oltre dieci anni si dedica alla memoria della Resistenza e della Shoah. In questa riflessione invita a superare le celebrazioni superficiali e a interrogarsi sul senso e le ragioni di quei momenti storici. Un approccio che invita a conoscere, comprendere e ricordare con sobrietà, per mantenere viva la memoria e promuovere una consapevolezza critica.

Gad Lerner, giornalista e saggista, da oltre 10 anni è impegnato in un lavoro di raccolta e restituzione della memoria della Resistenza. Insieme a Laura Gnocchi e col contributo dell’Anpi e di una rete di volontari, ha dato vita a un archivio di più di 1000 videotestimonianze di donne e uomini che parteciparono alla lotta di Liberazione, Un patrimonio di ricordi accessibile a tutti nel sito: noi partigiani.it. Da questo percorso sono nati libri, anche per le scuole, incontri pubblici. Lerner, che interverrà lunedì, a Casa Cervi, al dibattito ”La piaga dell’ antisemitismo in tempo di guerra” da poco è anche consigliere del Cda dell’istituto Cervi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

