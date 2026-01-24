La costruzione di Beethoven | l’avventura del quartetto Ébène

Il quartetto Ébène ha avviato un progetto dedicato all’esplorazione delle opere di Beethoven, iniziato il 21 gennaio presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Questa iniziativa si concentra sulla comprensione e interpretazione delle composizioni del compositore tedesco, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento sulla sua musica e sul processo creativo del quartetto.

Musica Lo scorso 21 gennaio, nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, per l’Accademia Nazionale d Santa Cecilia il concerto del gruppo francese Musica Lo scorso 21 gennaio, nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, per l’Accademia Nazionale d Santa Cecilia il concerto del gruppo francese L’avventura beethoveniana è cominciata. Lo scorso 21 gennaio, nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, per l’Accademia Nazionale d Santa Cecilia, il quartetto Ébène (Pierre Colombet, Gabriel Le Magadure, violini; Hélène Clément – che sostituisce Marie Chilemme -. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La costruzione di Beethoven: l’avventura del quartetto Ébène Leggi anche: Il Quartetto Maffei festeggia i 25 anni di attività con l'integrale dei quartetti di Beethoven Leggi anche: Capua, prosegue il Beethoven Project con il Quartetto Goldberg Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Nell’immortale segno di Beethoven. La Sinfonia Eroica allo Sperimentale. Quartetto Maffei: a Verona la lezione spirituale di BeethovenIl Sole di Beethoven sorge a Verona: la domenica mattina il Quartetto Maffei esplora l'Opera alla Fucina Machiavelli ... veronaoggi.it La sfida del Marenzio: «In due anni tutte le Sinfonie di Beethoven»Massimo Cotroneo, direttore del Conservatorio, illustra il progetto che porterà l’esecuzione integrale delle nove sinfonie del Titano a Brescia e Darfo, ma toccherà anche la Cina ... giornaledibrescia.it Luthier sta arrivando! L’epoca d’oro della musica classica prende forma sul tuo tavolo. In Luthier ti immergi nel cuore dell’Europa musicale, tra artigiani d’eccellenza, mecenati illuminati e compositori immortali come Bach, Mozart e Beethoven. Gestirai il tuo l - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.