in carcere comandano 36 imam

In Italia, circa un musulmano su cento si trova in carcere, per un totale di 13.814 detenuti musulmani. All’interno delle strutture penitenziarie, sono 36 gli imam che sovrintendono alle attività religiose, organizzando i momenti di preghiera e supportando la comunità religiosa tra le mura carcerarie. Questa presenza riflette l’importanza e la diffusione della religione islamica anche in ambito penitenziario.

Un musulmano ogni 100 presenti in Italia è in cella. In totale ce ne sono 13.814, agli ordini di decine di predicatori che organizzano i momenti di preghiera nei penitenziari. Intanto 37 detenuti si sono convertiti ad Allah e 194 sono a rischio radicalizzazione violenta. Le carceri italiane scoppiano. In cella ci sarebbe infatti più del doppio dei detenuti consentiti dalla capienza degli istituti di pena. Nonostante amnistie, indulti e depenalizzazioni introdotte nel corso degli anni dal Parlamento, gli ultimi dati parlano di un sovraffollamento del 137 per cento e per questo l’Italia ha ricevuto plurime condanne dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. 🔗 Leggi su Laverita.info

