Il Comune di Cesena ha modificato la propria normativa riguardo al sistema T-red. Ora, i conducenti che attraversano o superano la riga bianca negli incroci con semafori automatizzati non riceveranno più multe. Questa decisione mira a migliorare la fluidità del traffico e a semplificare le procedure di controllo, mantenendo comunque l'attenzione sulla sicurezza stradale e il rispetto delle regole.

Il Comune di Cesena non fa più le contravvenzioni ai conducenti dei veicoli che calpestano o oltrepassano la riga bianca trasversale fermandosi agli incroci con impianti semaforici vigilati dagli strumenti di rilevazione automatizzati T-red. Lo ha comunicato l’assessore alla polizia locale, sicurezza e legalità, Luca Ferrini, rispondendo a un’interrogazione presentata dal consigliere comunale del ‘Patto per Cesena Azione-Pri’. L’utima contravvenzione per questa violazione del Codice della strada risale a metà dicembre 2024, più di un anno fa: da allora la rilevazione automatica di questa infrazione (e del cambio di corsia) è stata sospesa come previsto dal ‘Decreto milleproroghe’ di fine 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 'T-red' è diventato più buono. Niente multa per chi supera la riga

