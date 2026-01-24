Il peccato di Eva | bruciare nel fuoco del Male

Il peccato di Eva rappresenta un tema ricco di simbolismi e riflessioni sulla natura umana. Helga Schneider, autrice di comprovata esperienza e sensibilità, affronta con sobrietà e profondità le storie che conosce e sente, offrendo un’analisi autentica e coinvolgente. La sua scrittura trasmette una comprensione autentica delle emozioni e delle vicende che si celano dietro ai miti e alle realtà individuali, invitando il lettore a riflettere con chiarezza e rispetto.

G ià l’autrice è una garanzia. Helga Schneider, tedesca naturalizzata italiana, scrive di cose che conosce di prima mano e si sente. Il padre era un soldato della Wermacht, ha combattuto nella seconda guerra mondiale. La madre, che è la chiave di volta della sua fortunata parabola di scrittrice, nel ’41 abbandonò lei e il fratello Peter ancora piccoli per arruolarsi come ausiliaria nelle SS. Diventerà una solerte guardiana del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, esperienza di cui non si è mai pentita: resterà nazista fino alla fine dei suoi giorni. Forse il libro che le ha dedicato – Lasciami andare, madre – pubblicato da Adelphi come molte altre sue opere, è il più sentito, ma invero tutti i suoi lavori sono validi e utilissimi, perché squarciano il velo di mistero che aleggia intorno al privato dei gerarchi, e soprattutto di Hitler. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

