I caccia di Cina e Pakistan all’Arabia Saudita? Ma forse è solo un trucco di Riad per…

L’Arabia Saudita potrebbe diventare il secondo acquirente arabo del caccia JF-17, sviluppato congiuntamente da Cina e Pakistan. Riad e Islamabad stanno negoziando una trasformazione di circa 2 miliardi di dollari di assistenza finanziaria in un programma di acquisto di questi aerei, nell’ambito di un accordo strategico che mira sia a rafforzare le forze militari saudite sia a consolidare la partnership di difesa prevista per il 2025.

L' Arabia Saudita potrebbe essere il secondo cliente arabo del caccia JF-17 sino-pakistano. Riad e Islamabad stanno portando avanti negoziati per convertire circa 2 miliardi di dollari di assistenza finanziaria saudita in sospeso in un programma di approvvigionamento strutturato incentrato sul JF-17, una mossa che unisce un urgente sgravio fiscale alla modernizzazione delle forze strategiche, rendendo operativo il loro accordo di difesa reciproca del settembre 2025. Funzionari della difesa pakistani descrivono l'iniziativa come uno scambio "debito-capacità ", progettato per preservare le riserve valutarie di Islamabad in rapido esaurimento, trasformando al contempo il consolidato sostegno di bilancio di Riad in una potenza di combattimento dispiegabile, in un momento in cui la fiducia nelle garanzie di sicurezza a lungo termine degli Stati Uniti è sempre più incerta.

