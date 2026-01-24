Guido Rodríguez fa forza per raggiungere Valencia

Guido Rodríguez si avvicina a Valencia dopo una trattativa lunga e complessa. Dopo settimane di negoziati con il West Ham e pressioni da parte del giocatore, l’accordo sembra ormai vicino. La firma potrebbe essere imminente, segnando un passo importante per il trasferimento del centrocampista argentino. La vicenda si inserisce nel contesto delle operazioni di mercato del club, che continua a lavorare per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

2026-01-24 00:46:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Lui Valenza ha riattivato nelle ultime ore l’ingaggio del centrocampista argentino Guido Rodríguez la cui firma è ancora una volta molto avanzata dopo diversi giorni di trattative con West Ham oltre a la pressione del giocatore di sbloccare la sua partenza. L’operazione, rivelata a MARCA da Mateo Moretto, si era raffreddata giorni fa per la differenza di pretese tra il club londinese e il club del Mestalla, ed è stata sbloccata nelle ultime ore. Come rivelato dal giornalista Guillem Balague Valencia ha raggiunto chiudere l’arrivo del calciatore dopo questo ha rescisso il suo contratto con il West Ham, che si concluderà la prossima estate.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Juventus, niente Guido Rodríguez: accordo chiuso col ValenciaLa Juventus ha concluso l’accordo per non acquisire Guido Rodríguez dal Valencia.

Valencia, blitz e fumata bianca per l’arrivo di Guido Rodriguez: svelata la formula dell’affare col West HamValencia ha concluso con successo la trattativa per l'acquisto di Guido Rodriguez dal West Ham.

