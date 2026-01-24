Oggi al Multieventi di San Marino si svolge il derby tra Titans e Angels, valida per il campionato di Serie C. L'incontro, in programma dalle 18, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nella corsa verso i playoff. Una sfida che promette entusiasmo e impegno, con l’obiettivo di avvicinarsi alla fase conclusiva della stagione.

È il gran giorno del derby nel campionato di Serie C. Al Multieventi di San Marino, a partire dalle 18.30 (arbitrano Crosta e Sampaolesi), spazio a Pallacanestro Titano – Angels Santarcangelo, un match con le due squadre reduci da una vittoria e con tante implicazioni di classifica. Al momento, la lotta per i primi otto posti playoff è serrata, con entrambe a quota 12 (+4 sulla nona) che vorrebbero mettersi al riparo il prima possibile. Va ricordato, la prima posizione non porta alla promozione diretta e si qualificheranno ai playoff le prime otto. Oggi si affrontano due squadre diverse che si conoscono parecchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grande derby con vista playoff al Multieventi. Titans e Angels si giocano un pezzo di stagione

Leggi anche: Quando si giocano i playoff dei Mondiali 2026 con l’Italia: date e calendario

Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord ai playoff Mondiali, finale con Galles o Bosnia: quando si giocano le partite

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Grande derby con vista playoff al Multieventi. Titans e Angels si giocano un pezzo di stagione; LORENZETTI IN VISTA DI CIVITANOVA: MI ASPETTO UNA PARTITA PUNTO A PUNTO, IL LIVELLO SALIRA’; Appuntamenti con il grande sport. Alpo Basket impegnata nel derby con Vicenza, Tezenis con Cividale e Rana a Cisterna; Lorenzo Sonego verso il derby con Musetti: Un grande amico. Dobbiamo mettere da parte i sentimenti.

Grande derby con vista playoff al Multieventi. Titans e Angels si giocano un pezzo di stagioneÈ il gran giorno del derby nel campionato di Serie C. Al Multieventi di San Marino, a partire dalle 18.30 (arbitrano Crosta e Sampaolesi), spazio a Pallacanestro Titano – Angels Santarcangelo, un matc ... ilrestodelcarlino.it

LIBRI & AUTORI • "La Partita". La grande storia di Rovigo-Petrarca, il derby d’Italia del rugby di Alberto Guerrini e Andrea Nalio si è classificato al secondo posto nella categoria Narrativa al Concorso letterario Premio Mennea. - facebook.com facebook