Gli ascolti del venerdì sera mostrano un andamento stabile per la televisione italiana. Su Rai1, la terza puntata di

Testo Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 la terza puntata di Tali e Quali condotto da Nicola Savino segnare una media di 2.909.000 spettatori pari al 15.5% di share nella presentazione e di 2.379.000 pari al 17.8% nel programma vero e proprio. Su Canale5 La Ruota dei Campioni con Gerry Scotti e Samira Lui ha invece totalizzato una media di 4.606.000 spettatori con uno share del 23.7% vincendo la serata (Gira la Ruota dei Campioni 4.135.000 - 21.3%, Atto Finale 3.650.000 - 22.4%). Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero - dedicato al caso Garlasco e con un faccia a faccia con Andrea Sempio - ha attirato una media di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gerry Scotti leader in prima serata. Quarto Grado vola con Sempio

