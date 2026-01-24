Garanzie accessorie | scegliere quelle giuste in base al profilo di guida

Le garanzie accessorie rappresentano un’importante integrazione nella polizza auto, offrendo protezioni aggiuntive che possono fare la differenza in caso di imprevisti. Scegliere quelle più adatte al proprio profilo di guida permette di personalizzare la copertura, senza trascurare aspetti fondamentali come l’Rc e il premio. Comprendere le opzioni disponibili aiuta a prendere decisioni consapevoli, ottimizzando la sicurezza e la tranquillità su strada.

Nel trattare tematiche come quella della polizza auto, si tende spesso a concentrare l’attenzione sull’Rc e sul premio finale, mettendo in secondo piano ciò che la completa: le garanzie accessorie, coperture sì facoltative, ma non trascurabili. Se scelte bene, riducono i rischi economici legati a furto, eventi meteo, danni al veicolo o controversie legali; se scelte male, aumentano le spese senza offrire protezione. Il punto, quindi, non è aggiungere più garanzie possibile a casaccio, ma costruire una polizza che rispecchi il proprio profilo di guida: dove si parcheggia, quanti chilometri si fanno, quanto è esposta l’auto a urti o furti, quanto si è disposti a “mettere di tasca propria” in caso di sinistro. 🔗 Leggi su Zon.it

