Stellantis apre nuove prospettive industriali investendo in Marocco, dove i costi sono più contenuti, segnando un cambiamento nella sua strategia globale. Nel frattempo, Elkann si sposta a Rabat, mentre Tronchetti annuncia il divorzio dai partner cinesi, riflettendo un nuovo assetto per il gruppo. Questi sviluppi evidenziano una rinnovata attenzione alle opportunità nel Nord Africa e alle dinamiche internazionali dell’industria automobilistica.

La nuova geografia industriale di Stellantis parla arabo e francese. Il gruppo invia lettere ai suoi fornitori: «Investite in Marocco, costa meno». Ci sono numerosi vantaggi in fiscalità, terreni e manodopera. C’era una volta l’Avvocato che guardava all’America pur restando comuque ancorato all’Italia. Oggi, nell’epopea mutevole della dinastia torinese, siamo all’era di John l’Africano. Non è un soprannome esotico, ma una constatazione: John Elkann ha deciso che il futuro di Stellantis - e soprattutto dei margini - parla arabo e francese. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Elkann l’Africano porta l’auto a Rabat. Tronchetti firma il divorzio dai cinesi

