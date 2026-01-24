Dissequestrato il cantiere di via Anfiteatro | Costruttori in buona fede con permessi e sentenze a favore

Il Tribunale del Riesame ha dissequestrato il cantiere di via Anfiteatro a Milano, gestito dai costruttori Carlo e Stefano Rusconi. L’intervento prevede la trasformazione di due ruderi settecenteschi demoliti nel 2006 in un nuovo edificio di circa 4 e 11 piani. La decisione conferma che i costruttori hanno agito in buona fede, con permessi e sentenze favorevoli, consentendo di riprendere i lavori nel rispetto delle normative.

Il Tribunale del Riesame ha dissequestrato il cantiere Unico Brera di via Anfiteatro 7 a Milano, dove i costruttori Carlo e Stefano Rusconi intendono trasformare le macerie di due ruderi settecenteschi di 5 e 3 piani, demoliti nel 2006, in un palazzo a due corpi di 4 e 11 piani attraverso una.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Papiniano 48, stop al sequestro del cantiere. Per il gip i costruttori hanno agito in buona fede

Leggi anche: Inchiesta urbanistica Milano, altro flop: revocato sequestro cantiere viale Papiniano, i costruttori hanno agito in buona fede

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Avellino, cantiere sotto sequestro: l’inchiesta ai raggi X della Procura; Tagliava abusivamente un bosco in area protetta: cantiere sequestrato; Castel di Sangro, operaio cade dal ponteggio: cantiere sequestrato dalla Procura; Avellino, sequestrato cantiere edile da quattro milioni di euro.

Roma, la strana ragnatela di società dietro la nuova grande moschea. Tra pulizie, autolava...Il cantiere della nuova grande moschea di Roma di piazza delle Camelie, quella che dovrebbe diventare il secondo centro di preghiera islamico della Capitale, è stato dissequestrato tre giorni fa. Ma c ... msn.com

Urbanistica, dissequestrato cantiere in viale Papiniano. La giudice: Costruttore in buona fedeIl cantiere è fuorilegge ma costruttore e direttore dei lavori erano in buona fede, fuorviati dalle prassi altalenanti del comune di Milano. Lo scrive la giudice che ha annullato il sequestro ... rainews.it

ATTO INTIMIDATORIO AL CANTIERE DELLA SCUOLA BUCCARELLI: LA CITTÀ RISPONDE CON FERMEZZA E SOLIDARIETÀ Incendio notturno nel quartiere Affaccio a Vibo Valentia. Il sindaco Enzo Romeo condanna l’episodio e assicura sostegno all’impr - facebook.com facebook