I commercianti della galleria D’Azeglio esprimono insoddisfazione per la mancanza di interventi da parte del Comune, che non ha ancora affrontato il degrado e le difficoltà della zona. La situazione, che perdura da tempo, genera preoccupazione tra gli esercenti, che si sentono lasciati soli nel fronteggiare le sfide quotidiane. La mancanza di supporto pubblico rischia di compromettere la vitalità commerciale della galleria.

I commercianti della galleria d’Azeglio si sentono abbandonati dall’amministrazione. Tutti i loro sacrifici di fronte al degrado sono vani. La galleria dello shopping chiede interventi mirati a garantire un livello di vivibilità degno delle eccellenze che da anni animano la galleria in fondo a via Roma. Dopo l’episodio dei ‘maranza’ che hanno danneggiato i lampioni della banca mentre giocavano a pallone all’interno della galleria, i negozianti lamentano una situazione dannosa per tutti. Questi ragazzi giovedì pomeriggio hanno creato del trambusto per le pallonate, una delle quali ha mandato in frantumi la luce dell’istituto bancario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disagi in galleria D’Azeglio. I commencianti si sentono abbandonati dal Comune

