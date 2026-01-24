Gli atleti giapponesi adottano diete equilibrate e ricche di nutrienti per sostenere le proprie prestazioni. Le aziende come Ajinomoto, nota per il suo focus sull’umami, valorizzano ingredienti che esaltano il sapore e migliorano la qualità dei pasti. Questa attenzione alla cucina tradizionale e alla nutrizione contribuisce a mantenere alta l’energia e la salute degli atleti, riflettendo un rapporto profondo tra alimentazione e cultura giapponese.

Ci sono aziende che costruiscono la propria identità attorno a una parola e per Ajinomoto quella parola è umami. Da più di 120 anni il gruppo giapponese studia il gusto come leva culturale, scientifica e industriale, con un’idea precisa: rendere il cibo più buono significa renderlo anche più accessibile, digeribile, condivisibile. Leader in Giappone e presente in tutto il mondo – trentamila persone, una sede europea a Parigi – Ajinomoto ha attraversato il Novecento lavorando sull’umami come chiave per migliorare l’esperienza alimentare quotidiana. Poi, intorno agli anni Duemila, una svolta: l’attenzione si allarga agli amminoacidi, inizialmente come integratori, bevuti per sostenere il corpo nelle fasi di maggiore stress fisico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

