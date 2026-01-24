Con Blup? Fila a Teatro porta in scena il rapporto antico e moderno con l' acqua

La morte di Valentino, il lutto di De Martino, la casa di Corona, le voci su Elodie e gli altri gossip da leggere nel weekend È una produzione Friuli Venezia Giulia (Teatro al Quadrato) e Slovenia (Zavod Kuskusil) quella che Molino Rosenkranz ha scelto e propone nella prossima data della rassegna Fila a Teatro. Un appuntamento al teatro comunale di Zoppola, domenica 25 gennaio, alle 17.00, con “Blup?”, spettacolo sostenuto dal Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia, Goethe Institute (programma Culture Moves Europe) e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Gli esseri umani sono biologicamente e culturalmente connessi all’acqua, che ci accompagna in ogni momento della vita.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

