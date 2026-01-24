Castelleone le propongono un lavoro ma le chiedono soldi per cominciare | truffata di 2.300 euro

Una donna di Castelleone, in provincia di Cremona, ha recentemente subito una truffa legata a un’offerta di lavoro da casa. Convinta da una proposta apparentemente seria e regolamentata, ha versato 2.300 euro, credendo di avviare un’attività legittima. La vicenda evidenzia i rischi delle offerte lavorative online e la necessità di verificare attentamente le richieste di denaro prima di procedere.

Castelleone (Cremona), 24 gennaio 2026 – Un lavoro da casa. Pagato e regolare. Questa la promessa che ha convinto una donna, residente in un centro a pochi chilometri da Castelleone, ad accettare l’offerta al telefono. In realtà era un a truffa che le è costata 2.300 euro. Tutto ha inizio nel luglio dello scorso anno, quando la vittima risponde ad una telefonata da una misteriosa operatrice che le propone delle occasioni di lavoro da svolgere online da casa, dietro pagamento di una somma variabile ogni giorno in funzione dei risultati conseguiti. Dopo le insistenze dell’interlocutrice, la vittima ha accettato ed era stata indirizzata verso altre persone che, telefonicamente, l’hanno guidata, anche attraverso chat di messaggistica, sulle attività da svolgere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

