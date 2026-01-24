Campus scolastico consegnati i lavori | venti mesi per finire i licei

Il 7 gennaio 2026 si è conclusa la fase di consegna dei lavori per il nuovo campus scolastico delle scuole superiori di Tolentino, situato in contrada Pace. L’intervento, previsto in venti mesi, mira a offrire strutture moderne e funzionali per gli studenti della zona. La realizzazione rappresenta un passo importante per il potenziamento dell’offerta formativa locale, con attenzione alle esigenze della comunità e alla qualità dell’ambiente scolastico.

Tolentino, 24 gennaio 2026 - Il 7 gennaio c'è stata la consegna dei lavori per il cantiere del campus scolastico delle scuole superiori di Tolentino, in contrada Pace. Terminati gli interventi propedeutici, ora finalmente si entra nel vivo. Da contratto, le opere riguardanti il corpo centrale e i licei dovranno essere realizzate in circa 600 giorni (venti mesi), mentre il resto in 1.200 giorni. Ad effettuare i lavori, il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Apulia - Pagano - Rtp Di Emidio Progetti. Il progetto prevede la costruzione di un complesso centrale; qui si troveranno l'atrio del Filelfo, la dirigenza didattica, la segreteria, l'infermeria e l'archivio.

