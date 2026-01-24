Bonifica della Carbon il Comune | Il 2026 l’anno della svolta

Il Comune annuncia che il 2026 sarà un anno chiave per la bonifica dell’area ex Sgl Carbon. Dopo anni di attesa, si prevede una significativa svolta nella riconversione del sito, segnando un passo importante verso un intervento di riqualificazione ambientale e territoriale. Questa fase rappresenta un’opportunità per rilanciare l’area e migliorare la qualità della vita nella comunità, con un percorso che si sta concretizzando nel rispetto delle normative e delle aspettative di cittadini e istituzioni.

"Il 2026 si profila come l'anno della svolta, quello atteso da tempo, per la riconversione dell'area ex Sgl Carbon". Parole dell'assessore all'ambiente Attilio Lattanzi, presentE ieri all'incontro pubblico che si è svolto alla Bottega del Terzo Settore, nell'ambito del Forum di progettazione partecipata. Dopo anni di confronti e primi interventi concreti, il percorso di bonifica e rigenerazione urbana entra finalmente nella sua fase più visibile e decisiva. La riqualificazione dell'ex Carbon rappresenta uno dei progetti più ambiziosi per il futuro della città: un'area industriale segnata dall'inquinamento destinata a diventare uno spazio verde, sostenibile e multifunzionale, con un parco fluviale, piste ciclabili, aree ludiche e la messa a dimora di quasi 400 alberi, oltre alla demolizione dei vecchi capannoni.

