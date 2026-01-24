Benfica-Estrela da Amadora domenica 25 gennaio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Netta affermazione degli Encarnados?
Analisi e approfondimenti su Benfica-Estrela da Amadora, partita in programma domenica 25 gennaio 2026 alle 19:00. Esaminiamo formazioni, quote e pronostici, considerando il momento attuale delle due squadre. Dopo una trasferta negativa a Torino, il Benfica cerca una risposta in questa sfida casalinga, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e ritrovare fiducia in campionato.
La trasferta di Torino è stata infausta, il Benfica non è riuscito a dare la svolta decisiva della sua stagione europea: al momento le Aquile sono fuori dalla prime 24 e non disputerebbero nemmeno i play-off. L’ultima partita sarà al Da Luz contro il Real Madrid, uno dei peggiori avversari possibili: Mourinho chiede ai suoi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Benfica-Estrela da Amadora (domenica 25 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Le Aquile si rituffano sul campionatoAnalisi e aggiornamenti su Benfica-Estrela da Amadora, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle ore 19:00.
Benfica-E Amadora: pressão máxima na LuzAmadorense confortáveis na tabela, mesmo após a saída de Sidny Cabral para o Benfica. José Mourinho sob tensão máxima no Benfica, não conseguindo trazer vantagens às águias na subsituição de Bruno ... abola.pt
Benfica: Anísio Cabral entra nas contas para o Estrela da AmadoraAnísio Cabral é a grande novidade na lista de convocados do Benfica para o embate ante o Estrela da Amadora, chamada que explica a sua ausência, este sábado, do dérbi de juniores com o Sporting (2-2 ... ojogo.pt
