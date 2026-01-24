Arsenal-Manchester United domenica 25 gennaio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Gol e spettacolo all’Emirates?

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17:30 si disputa Arsenal-Manchester United all’Emirates. In questa occasione verranno fornite le formazioni, le quote e i pronostici sulla partita. Dopo la vittoria in Champions League contro l’Inter, l’Arsenal si presenta in casa con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in Premier League, offrendo una sfida tra due delle squadre più attese della stagione.

L’Arsenal torna a giocare in campionato dopo il meritato successo di San Siro contro l’Inter con il quale i Gunners hanno sostanzialmente blindato il primo posto nella classifica di Champions League. La stessa cosa vorranno fare in patria, ovvero consolidare il primato in Premier League vincendo anche contro il Manchester United che si presenta all’Emirates. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Arsenal-Manchester United (domenica 25 gennaio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiDomenica 25 gennaio 2026 alle 17:30, Arsenal e Manchester United si affrontano in un match di Premier League.

