Afroamericani più poveri perché meno intelligenti Dati genetici di 20mila bambini usati per teorie razziste

Recenti studi sui dati genetici e le scansioni cerebrali di oltre 20.000 bambini statunitensi sono stati usati in modo inappropriato per supportare teorie pseudoscientifiche sulla superiorità di alcune razze. È importante analizzare criticamente queste informazioni e comprendere il contesto scientifico corretto, evitando interpretazioni fuorvianti che alimentano discriminazioni e pregiudizi.

Roma, 24 gennaio 2026 – Dati genetici e scansioni cerebrali di oltre 20mila bambini statunitensi sono stati utilizzati in modo improprio per sostenere teorie pseudoscientifiche sulla presunta superiorità razziale. A rivelarlo è il New York Times, che punta il dito contro alcune falle nei sistemi di sicurezza del National Institutes of Health (Nih), la più grande istituzione di ricerca biomedica al mondo. Secondo l'inchiesta, un piccolo gruppo di ricercatori pseudoscientifici è infatti riuscito ad accedere a dati altamente sensibili che erano stati raccolti dall'istituto nell'ambito di uno studio sullo sviluppo del cervello infantile.

