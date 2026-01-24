Accusa prete di avere stuprato ucciso e fatto sparire una donna | 35enne indagato per stalking

Un uomo di 35 anni è stato indagato per stalking e diffamazione, accusando ingiustamente un sacerdote di aver commesso reati gravissimi. La sua ricostruzione, alimentata nel tempo sui social e sui media siciliani, ha coinvolto una donna mai esistita, creando un quadro di accuse infondate e dannose. Si tratta di un caso che evidenzia i rischi delle false denunce e delle conseguenze di informazioni non verificate.

