Accusa prete di avere stuprato ucciso e fatto sparire una donna | 35enne indagato per stalking
Un uomo di 35 anni è stato indagato per stalking e diffamazione, accusando ingiustamente un sacerdote di aver commesso reati gravissimi. La sua ricostruzione, alimentata nel tempo sui social e sui media siciliani, ha coinvolto una donna mai esistita, creando un quadro di accuse infondate e dannose. Si tratta di un caso che evidenzia i rischi delle false denunce e delle conseguenze di informazioni non verificate.
Per anni ha alimentato sui social e nelle redazioni giornalistiche siciliane la storia di una donna mai esistita, accusando un sacerdote di averla stuprata, uccisa e fatta sparire con la complicità di altri religiosi. Adesso per un trentacinquenne di Siculiana, indagato per stalking ai danni del.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
