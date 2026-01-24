Levante torna a Sanremo nel 2026 con una proposta musicale più matura, evidenziata dalla sua nuova interpretazione di una ballad intima intitolata “Sei Tu”. Dopo le esibizioni energiche di “Tikibombom” e “Vivo”, questa volta l’artista presenta un brano scritto e composto personalmente, riflettendo una crescita artistica e personale. Un ritorno che promette di approfondire il suo percorso musicale con sobrietà e autenticità.

Dopo le due prove “muscolari” con “Tikibombom” nel 2020 e “Vivo” nel 2023, Levante stavolta torna mora e porta una ballad intensa dal titolo “Sei Tu”, di cui ha scritto testo e musica. L’inedito – assieme agli altri singoli già usciti come “MaiMai”, “Niente da dire”, “Dell’amore e il fallimento” e “Sono Blu” – entrerà nel disco inedito “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”, in uscita nei prossimi mesi. “È un album che parla esclusivamente di storie d’amore fallimentari. Racconto di amori finiti o mai sbocciati: – ha anticipato l’artista – relazioni mai nate, incontri di una notte, i primi amori estivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Sanremo 2026 torno nuda e più risolta. In amore ho sempre fatto il primo passo, provo tenerezza per chi invece sente un macigno sul petto”: così Levante

